Covid, linea dura del governo: se la pandemia si aggrava via ai lockdown territoriali (Di martedì 18 agosto 2020) Non un lockdown generalizzato: questo è escluso, a meno che ricominci la catastrofe più tremenda. Ma se continua così il tasso di crescita dei contagi, il governo non esclude...

I CALCOLI Se la ripresa del Covid non viene stroncata con tutti i mezzi ... Non si possono fare sconti agli enti locali in questo passaggio così delicato, e su questa linea non ci sono discrepanze né ...

Graziano Del Rio: “Conte decida sul prestito Ue. Bene l’alleanza con i grillini ma serve un’identità comune”

Il capogruppo Dem Graziano Delrio sprona Giuseppe Conte a «mettere la parola fine sul Mes», promuove il governo per come si sta muovendo sul Covid, ma traccia una linea tra il prima e il dopo: «Questo ...

