Company of Crime - recensione (Di martedì 18 agosto 2020) C'è una falla piuttosto evidente nell'elenco dei temi trattati dai videogiochi, e più specificatamente, dai videogiochi strategici. Questa falla riguarda l'ambientazione criminale, la gestione di imperi malavitosi con tutte le consuete attività violente collegate.Il vecchio Gangsters: Organized Crime (1998, Eidos) era un titolo estremamente ambizioso con picchi di difficoltà mostruosi e una impenetrabilità che alla fine ne decretarono l'incapacità di arrivare a un vasto pubblico. Il più recente Omerta City Of Gangsters (2013, Kalypso) aveva il problema opposto, ovvero un gameplay molto limitato nelle ambizioni e una profondità strategica risibile.Attendiamo nei prossimi mesi il nuovo Empire of Sins, prodotto da Paradox e sviluppato nientemeno che da John Romero (sì, proprio lui, il co-fondatore di ID ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : Guardie e ladri nella Londra degli anni '60 nella nostra recensione di Company of Crime. -

Ultime Notizie dalla rete : Company Crime

Multiplayer.it

ACAMS, in partnership with artificial intelligence (AI) company ElephantThink, has successfully conceptualized and delivered its first fully online web-based compliance training program for Dutch bank ...09/05/2020 | David di Donatello 2020: trionfa Il Traditore 10/02/2020 | Oscar 2020: il trionfo di Parasite e del suo regista Bong Joon Ho 13/01/2020 | Oscar 2020: svelate tutte le nomination! 08/01/20 ...