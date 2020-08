Chapeau Psg, è dominio contro il Lipsia: 0-3 e partita mai in discussione, i francesi in finale di Champions (Di martedì 18 agosto 2020) Lipsia-PSG – Un dominio totale. La Champions League, soprattutto in questa stagione, ha abituato a clamorose sorprese. Non è stato oggi il caso, con il Psg che ha vinto facilmente contro il Lipsia, il club francese ha messo in mostra la maggiore qualità dal punto di vista tecnico. Competizione strepitosa per i tedeschi che, però, non hanno superato il penultimo step. Oggi prestazione un pò sottotono per la Nagelsmann. Al contrario l’allenatore Tuchel ha studiato bene la partita e già nel primo tempo è emersa la superiorità. La finale è già ipotecata nel primo tempo, ottimo prova dell’attaccante Neymar che si è confermato indispensabile per questa squadra. Ad aprire le marcature ... Leggi su calcioweb.eu

sebazecchini : @wandaicardi27 che bene che sta giocando Mauro. Senza di lui il Psg non sarebbe arrivato in finale. Chapeau #RBLPSG - FANAZZURRO : Il Lipsia elimina l'Atletico M. e va a giocarsi la semifinale con il PSG. Qualificazione super meritata. Ha vinto l… - JoyceCorb : Non dimenticherei il vecchio santone Guy Roux, capace di resistere sulla panchina dell’ Auxerre per 40 anni . A par… - guich76 : @paolaferrari_og @ChampionLeague @Atalanta_BC @PSG_inside Se l'atalanta non fosse rimasta in 10 il psg non avrebbe… - DePadova_Peppe : A tanto così. A tanto così da vedere l'#Atalanta in semifinale di #ChampionsLeague. Da vedere Davide battere Golia.… -

Ultime Notizie dalla rete : Chapeau Psg Chapeau Psg, è dominio contro il Lipsia: 0-3 e partita mai in discussione, i francesi in finale di Champions CalcioWeb Sacchi: "Sono orgoglioso dell'Atalanta, grande senza sprechi e debiti"

Ha vinto il Psg al 93'. L'Atalanta ha fatto e dato tutto quello che poteva. Chapeau. Non ci si realizza solo con la vittoria ma anche grazie all'impegno, al lavoro e alle idee. I nerazzurri di Gasperi ...

Atalantamania: beffa e soddisfazione Champions! Altro che salvezza, il vento è cambiato per la Dea e Percassi lo sa...

A fregare la Dea, a conti fatti, è stata l’illusione. Quando un’impresa del genere la sogni per tutta la tua vita da calciatore-e sono parecchi i ‘trentenni’, o ...

