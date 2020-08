Bimba di 5 anni intubata a Padova. «Grave sindrome a sangue e reni», possibili legami col COVID19 (Di martedì 18 agosto 2020) Ci segnalano i nostri contatti una di quelle notizie per cui &eGrave; inevitabile il tag Analisi in Corso, Bimba di 5 anni intubata a Padova. «Grave sindrome a sangue e reni», possibili legami col COVID19. Perché sappiamo benissimo che quando la scienza parla, il cittadino responsabile e consapevole tace e ascolta. E attende, perché la scienza, come il Fact Checking, si muove con piede lento ma responsabile. E la notizia, riportata per prima dal Corriere della Sera si insinua nel filone delle conseguenze secondarie di COVID19. Sappiamo tutti, ne abbiamo parlato pi&uGrave; volte, che dire che si muore di malattia ... Leggi su bufale

fanpage : La piccola di 5 anni è stata intubata - Corriere : Coronavirus, bimba di 5 anni intubata a Padova: «Grave sindrome a sangue e reni» - SkyTG24 : Coronavirus, bimba di 5 anni in gravi condizioni a Padova: è intubata - clikservernet : Bimba di 5 anni intubata a Padova. «Grave sindrome a sangue e reni», possibili legami col COVID19 - Noovyis : (Bimba di 5 anni intubata a Padova. «Grave sindrome a sangue e reni», possibili legami col COVID19) Playhitmusic - -