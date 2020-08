Benevento, Inzaghi: «Dobbiamo dimenticarci di quello che abbiamo fatto in B» (Di martedì 18 agosto 2020) Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue dichiarazioni Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue dichiarazioni: «Ho detto ai ragazzi di dimenticarci cosa abbiamo fatto in Serie B. Lottando e sacrificandoci siamo arrivati a fare qualcosa di straordinario. Dobbiamo prepararci al meglio, quest’anno sarà più difficile». RITIRO – «Conosco questo gruppo. Siamo partiti presto perché pensavamo di iniziare il campionato il 12. Darò altri giorni liberi ai ragazzi ma in questo ritiro Dobbiamo fare le cose per bene». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Benevento: Inzaghi "In A è dura, dimentichiamo la B"

Inzaghi: "Vorrei un Benevento rompiscatole. Sul calciomercato cerchiamo giocatori adatti"

In Serie B ha stravinto il campionato, ora il Benevento di Pippo Inzaghi è già al lavoro per preparare la prossima stagione in Serie A. La squadra giallorossa ha iniziato il ritiro a Seefeld ...

In Serie B ha stravinto il campionato, ora il Benevento di Pippo Inzaghi è già al lavoro per preparare la prossima stagione in Serie A. La squadra giallorossa ha iniziato il ritiro a Seefeld ...