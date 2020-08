Bayern Monaco, Flick: “Lione squadra compatta, ma ho fiducia nei miei giocatori” (Di martedì 18 agosto 2020) “Conosciamo la qualità del Lione, soprattutto dietro, è un collettivo molto compatto che può andare molto velocemente in avanti grazie alle sue qualità offensive. Abbiamo analizzato questa squadra per poterla contrastare nel miglior modo possibile”. Lo ha dichiarato l’allenatore del Bayern Monaco, Hansi Flick, parlando alla vigilia del match contro il Lione valevole per la seconda semifinale della Champions League che si disputerà domani sera a Lisbona con fischio d’inizio fissato per le ore 21. “Vogliamo battere ovviamente il Lione ma non sarà facile – ha proseguito l’allenatore del Bayern in conferenza stampa – Rudi Garcia è un ottimo tattico. Abbiamo già individuato alcune soluzioni per affrontare ... Leggi su sportface

SkySport : BARCELLONA-BAYERN 2-8 Risultato finale ? ?#Muller (4’) ?aut. #Alaba (7') ?#Perisic (22') ?#Gnabry (28') ?#Muller (3… - SkySport : Barcellona-Bayern Monaco, Piqué: 'Abbiamo toccato il fondo, serve cambiare' - OptaPaolo : 3 - Dopo aver superato i quarti di finale di #UCL nelle prime sette occasioni con Barcellona e Bayern Monaco, Pep G… - sportface2016 : #LioneBayern, #Flick: 'Loro squadra compatta, ma ho fiducia nei miei giocatori' #UCL - AndreaGalliano8 : RT @Skysurfer72: “Inter prova di forza mostruosa” “Lukaku immarcabile, miglior attaccante al mondo” “Inter miglior squadra europea anche ri… -