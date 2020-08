Barcellona, Bartomeu: “Ecco perché non mi sono dimesso. Koeman, le cessioni e il futuro di Messi…” (Di martedì 18 agosto 2020) La rivoluzione del Barcellona parte da un leader indiscutibile.La clamorosa sconfitta subita in Champions League contro il Bayern Monaco, che ha realizzato otto reti, non poteva non avere effetti immediati e forti dal punto di vista simbolico. Il primo a saltare è stato il tecnico Quique Setién, che sarà sostituito da Ronald Koeman, e anche a livello dirigenziale sono stati attuati grandi cambiamenti: oggi ad esempio, è stato licenziato anche Eric Abidal.Barcellona, parte la rivoluzione: Setién esonerato, il comunicato ufficialeOggi il presidente del Barcellona, Josep Maria Bartomeu, ha tenuto una lunga conferenza stampa per rispondere alle domande dei cronisti e analizzare la grave crisi che sta affrontando ... Leggi su mediagol

