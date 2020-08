#18/8/2020 Ippicanews (Di martedì 18 agosto 2020) OGGI - Ore 22 TQQ a Varese, 1g, 6ª corsa, m. 1500, Jackpot: Quinté 7.370,23 euro . Favoriti: 2-4-9-5-3. Sorprese: 8-1-11. Inizio convegno alle 19. Corse anche a S. Giovanni Teatino, t, 20,, ... Leggi su corrieredellosport

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.



Ultime Notizie dalla rete : #18 2020 Dalla valle Stura alle città: anche in provincia di Cuneo i contagi da Covid-19 hanno ricominciato a salire

Il virus ha ripreso a correre anche in provincia. Nelle ore in cui un po’ in tutta Italia a curva del contagio è tornata a salire (con numeri più incoraggianti nella giornata di ieri), mentre Governo ...

Le pallavoliste della Bosca S. Bernardo studiano le avversarie e preparano il primo saluto ufficiale ai tifosi cuneesi

La Bosca S. Bernardo Cuneo inizierà la stagione 2020/2021 domenica 20 settembre a Firenze con Il Bisonte dell’ex regista biancorossa Carlotta Cambi. È stato ufficializzato il calendario del campionato ...

Il virus ha ripreso a correre anche in provincia. Nelle ore in cui un po’ in tutta Italia a curva del contagio è tornata a salire (con numeri più incoraggianti nella giornata di ieri), mentre Governo ...La Bosca S. Bernardo Cuneo inizierà la stagione 2020/2021 domenica 20 settembre a Firenze con Il Bisonte dell’ex regista biancorossa Carlotta Cambi. È stato ufficializzato il calendario del campionato ...