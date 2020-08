«120 decessi per soffocamento ogni anno» (Di martedì 18 agosto 2020) Secondo una statistica dell'Upi è la seconda causa di mortalità a seguito d'infortuni non professionali. Leggi su media.tio.ch

In Svizzera la seconda causa di mortalità a seguito di un infortunio in casa o nel tempo libero è il soffocamento, con circa 120 decessi l’anno. È quanto emerge da “Status 2020”, la statistica sugli ...

