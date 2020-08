Violentata in spiaggia a Lignano, ecco chi sono i 3 minori fermati: uno ha precedenti penali (Di lunedì 17 agosto 2020) UDINE/VENEZIA - Erano affidati a una comunità lombarda che accoglie minori stranieri non accompagnati e minori con problemi giudiziari, i due adolescenti di 16 e 17 anni fermati ieri sera in quanto ... Leggi su leggo

