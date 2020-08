Una 15enne è stata travolta e uccisa da un pirata della strada in provincia di Vicenza (Di lunedì 17 agosto 2020) Una ragazza di 15 anni è stata travolta e uccisa da un’automobile ad Arzignano, in provincia di Vicenza. Secondo le prime ricostruzioni, la giovane sarebbe stata colpita mentre camminava lungo il ciglio della strada. La persona che si trovava alla guida non si sarebbe fermata a soccorrerla e le forze dell’ordine hanno immediatamente avviato le ricerche. Per il momento non sembrano esserci testimoni. LEGGI ANCHE > Ad Arzignano, dopo una serata alcolica, c’è chi fa a gara a chi bestemmia di più Il tragico incidente è avvenuto poco prima delle 22 di domenica in via Broggia, una via solitamente poco trafficata. A dare l’allarme sono stati alcuni passanti che non avrebbero assistito ... Leggi su giornalettismo

