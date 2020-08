Ubriaco fradicio, prende a calci e pugni, anche in testa, i poliziotti: arrestato 21enne milanese in vacanza al lago (Di lunedì 17 agosto 2020) Il momento dell'arresto, foto BresciaToday, Un ragazzo milanese di 21 anni, in vacanza sul Garda con un amico, in preda a un raptus incontrollato ha aggredito e ferito due poliziotti, per poi essere ... Leggi su milanotoday

Yogaolic : Ubriaco fradicio, prende a calci e pugni (anche in testa) i poliziotti: arrestato 21enne milanese in vacanza al lago - CorsampAlive : @Marco_Samp @Emma84310382 Marco, tu non puoi capire. Non c'è una sera che non mi alzo da tavola ubriaco fradicio. A… - misentoscossaag : Amica : quello ti sta mangiando con li occhi Io: ma se è ubriaco fradicio e me sta a fissà le tette ! - sottonarames1 : totta questo tarjei ubriaco fradicio è solo per te????????? @namacissiii - stini76 : @RobertoHusky49 @claudia_gln Il voni, eh? (ubriaco fradicio) -

Ultime Notizie dalla rete : Ubriaco fradicio Ubriaco fradicio, prende a calci e pugni (anche in testa) i poliziotti: arrestato 21enne milanese in vacanza al lago MilanoToday.it Ubriaco fradicio, prende a calci e pugni (anche in testa) i poliziotti: arrestato 21enne milanese in vacanza al lago

Un ragazzo milanese di 21 anni, in vacanza sul Garda con un amico, in preda a un raptus incontrollato ha aggredito e ferito due poliziotti, per poi essere immobilizzato solo grazie all'intervento di u ...

Ubriaco fradicio minaccia il barista con un coltello: denunciato dai carabinieri

Era già ubriaco fradicio, ma voleva continuare a bere. E, di fronte al rifiuto del barista di servirgli altri alcolici, ha tirato fuori un coltello e ha minacciato il gestore del locale e i pochi avve ...

Un ragazzo milanese di 21 anni, in vacanza sul Garda con un amico, in preda a un raptus incontrollato ha aggredito e ferito due poliziotti, per poi essere immobilizzato solo grazie all'intervento di u ...Era già ubriaco fradicio, ma voleva continuare a bere. E, di fronte al rifiuto del barista di servirgli altri alcolici, ha tirato fuori un coltello e ha minacciato il gestore del locale e i pochi avve ...