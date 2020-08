Torino 2021, Portas (Moderati): “Serve un sindaco coraggioso (Di lunedì 17 agosto 2020) “A Torino serve un sindaco coraggioso, un sindaco che parli con le attività produttive, con le categorie economiche”. E’ quanto dichiarano, per i Moderati, Giacomo Portas e Carlotta Salerno. “Un sindaco che parli ai torinesi rimasti indietro, a chi fa più fatica, e costruisca prospettive concrete di crescita”, agigungono.“Un sindaco che non faccia solo annunci sui social, che sia credibile, che costruisca per Torino relazioni e opportunità. Torino ha bisogno di questo, non certo di un sindaco che parli ai Cinque stelle”, concludono Portas e Salerno. L'articolo Torino 2021, ... Leggi su nuovasocieta

nuovasocieta : Il sindaco di Torino secondo Giacomo Portas e Carlotta Salerno, dei Moderati - Falso_Nueve_IT : Un altro ex #Torino, Omar #ElKaddouri, sarebbe a un passo dal #Crotone. Il centrocampista, oggi al #PAOK, è in scad… - angeloinitaly : RT @SOSFanta: ? 'Fatti fuori dal #Milan, li vuole Giampaolo al #Torino: prova a comprarli entrambi' ? - SOSFanta : ? 'Fatti fuori dal #Milan, li vuole Giampaolo al #Torino: prova a comprarli entrambi' ? - mauretto17 : @Silvia_Mio86 L unica certezza è che lui non se ne vuole andare ha preso anche una nuova villa a Torino , se la soc… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino 2021 L'incontro europeo di Capodanno a Torino nel 2021 Avvenire Sognalib(e)ro, al via la nuova edizione del concorso in 17 carceri

“Il mio lato positivo” è il tema dell'edizione 2020 del premio nazionale per le carceri “Sognalib(e)ro”, la rassegna che mira a promuovere lettura e scrittura negli istituti penitenziari e di reclusio ...

Samuel e Boosta ora in tour, i Subsonica nel 2021: tutte le date

Concerti solisti in attesa di Microchip Temporale nei club in primavera 17-08-2020 Il Microchip Temporale Club Tour dei Subsonica è rinviato alla primavera 2021. Il cantante Samuel Romano e il tastier ...

“Il mio lato positivo” è il tema dell'edizione 2020 del premio nazionale per le carceri “Sognalib(e)ro”, la rassegna che mira a promuovere lettura e scrittura negli istituti penitenziari e di reclusio ...Concerti solisti in attesa di Microchip Temporale nei club in primavera 17-08-2020 Il Microchip Temporale Club Tour dei Subsonica è rinviato alla primavera 2021. Il cantante Samuel Romano e il tastier ...