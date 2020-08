Sanofi, 3,3 miliardi in contanti per la statunitense Principia Biopharma. Nuovi sviluppi sul fronte vaccini (Di lunedì 17 agosto 2020) In una giornata incerta per le borse internazionali, sospese tra una crescente preoccupazione per i dati sui contagi e la spinta di Nuovi stimoli fiscali e monetari, ad animare un poco i listini c’è il settore farmaceutico. Movimentato dagli sviluppi sul fronte vaccini e l’operazione annunciata in mattinata tra la francese Sanofi e la californiana Principa Biopharma. A settembre Sanofi, quarto gruppo farmaceutico al mondo, lancerà un’offerta pubblica d’acquisto da 3,36 miliardi di dollari (2,8 mld di euro) sulla società statunitense specializzata nello sviluppo di farmaci oncologici e per problemi immunitari che capitalizza circa 3 miliardi di dollari. Sanofi ... Leggi su ilfattoquotidiano

repubblica : Sanofi compra Principia Biopharma per 3,68 miliardi di dollari - MarketWall_ITA : ??La francese #Sanofi (PA: SASY) rileva per $3,68 miliardi la società americana di biotecnologica… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Sanofi compra Principia Biopharma per 3,68 miliardi di dollari - laquilablog : Sanofi Aventis acquisice un gruppo statunitense, operazione da 3,68 miliardi #bigpharma #sanofiaventis - nicolettagiust1 : RT @repubblica: Sanofi compra Principia Biopharma per 3,68 miliardi di dollari [aggiornamento delle 09:33] -