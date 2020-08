Salerno, contagi in aumento: positivi marito e moglie dopo un viaggio di lavoro (Di lunedì 17 agosto 2020) Aumentano i casi di Covid-19 in provincia di Salerno. dopo i cinque positivi accertati nella giornata di ieri, una coppia, originaria di Mercato San Severino, è risultata positiva al tampone. Entrambi stanno bene e sono in isolamento domiciliare. Pare che i due abbiano contratto il virus dopo il rientro dell’uomo da un viaggio di lavoro. … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

