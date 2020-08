Rossoneri Lux, perdite per un miliardo: come stanno le cose (Di lunedì 17 agosto 2020) A scriverlo è il Corriere della Sera , ma la notizia è stata riportata anche dalla Gazzetta dello Sport di stamattina. Nata nel 2016, un anno dopo la Rossoneri Lux è diventata la holding primaria di ... Leggi su milanlive

Gazzetta_it : #Elliott, manovre interne. #RossoneriLux bilancio in rosso per un miliardo @AcMilan #MisterLi - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: #Elliott, manovre interne. #RossoneriLux bilancio in rosso per un miliardo @AcMilan #MisterLi - news24_napoli : Rossoneri Lux, perdite per un miliardo: come stanno le cose - lccatt : RT @MilanLiveIT: Negli ultimi giorni si è parlato molto del rosso per un miliardo della #RossoneriLux | Facciamo chiarezza sulla questione… - CampiMinati : Il Milan (99%) è di Rossoneri Lux, di proprietà di Project Redblack. Project Redblack ha tre tipi di azioni (con di… -