Roma, confermata la fiducia a Fonseca: il tecnico deve crescere tra risultati e gestione (Di lunedì 17 agosto 2020) La Roma ha confermato la fiducia al tecnico Fonseca chiedendogli però di crescere sotto due aspetti ritenuti fondamentali Paulo Fonseca ha incassato la rinnovata fiducia della Roma ed è pronto a tornare al lavoro per preparare il suo secondo anno in giallorosso. Come spiega La Gazzetta dello Sport, si andrà avanti con l’allenatore portoghese, ma Fonseca dovrà fare un salto di qualità non solo dal punto di vista dei risultati e degli obiettivi, ma anche nella gestione della partita. E delle varie situazioni che la accompagnano. La fiducia però è ancora intatta, esattamente come gli ha confermato di persona il Ceo Guido Fienga poco prima ... Leggi su calcionews24

