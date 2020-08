Recensione The Nice Guys: quei f****** bravi ragazzi di Crowe e Gosling (Di lunedì 17 agosto 2020) The Nice Guys è un film cazzone. Los Angeles, 1977. Fin dalla prima scena – un assurdo incidente automobilistico che coinvolge una famosa pornostar e la casa dove abita un ragazzino che stava per “gustarsela” su un catalogo – Shane Black presenta il tono del film. Lo mantiene fino alla fine: quando pensi che l’epilogo potrebbe rovinare lo spirito del lungometraggio accade qualcosa di imprevedibile che rimescola le carte in tavola e lo fa in modo assolutamente spassoso e tragicomico (nel senso più sguaiato del termine). Arma Letale non ti temiamo. The Nice Guys è un film cazzaro. Black conferma l’imprinting del suo cinema e dei classici cop movies coi due poliziotti/detective che si scontrano, trovando poi punti di incontro ... Leggi su dituttounpop

Eva_booklover97 : Recensione #The100 7x11 online nel blog! Link---> - Outcastlive : Vi rinfreschiamo la serata con Stefano Calzati che chiacchiera del punta e clicca Willy Morgan and the Curse of Bon… - apaciolla : La recensione di Ivan Krastev dell'ultimo saggio di Anne Applebaum è una delle cose più intelligenti e interessanti… - PixelFlood_it : @IntiCreatesEN ha lanciato sul mercato #Bloodstained: #CurseoftheMoon2, seguito del #prequel in #pixelart di… - giochisntavolo : A #miniaturemonday è il turno di Jim Henson's Labyrinth: The Board Game (@AlessioCavatore, @RiverHorseGames,… -

Ultime Notizie dalla rete : Recensione The Recensione The Last of Us 2 Techradar Galaxy Note 20 Ultra e ROG Phone 3 sotto le grinfie di JerryRigEverything

JerryRigEverything ha messo le mani sul Samsung Galaxy Note 20 Ultra e sull'ASUS ROG Phone 3: il video del primo è stato pubblicato appena un paio d'ore fa, mentre il video del gaming phone di ASUS ri ...

Flight Simulator Recensione: la vera next-gen in un grande simulatore

Come deve essere valutato Flight Simulator 2020? È questa la domanda che ci siamo posti giunti al termine della prova di questo incredibile prodotto. Da un lato abbiamo la più imponente simulazione ch ...

JerryRigEverything ha messo le mani sul Samsung Galaxy Note 20 Ultra e sull'ASUS ROG Phone 3: il video del primo è stato pubblicato appena un paio d'ore fa, mentre il video del gaming phone di ASUS ri ...Come deve essere valutato Flight Simulator 2020? È questa la domanda che ci siamo posti giunti al termine della prova di questo incredibile prodotto. Da un lato abbiamo la più imponente simulazione ch ...