Nella Death Valley rilevata “la temperatura più alta sulla Terra da oltre un secolo” (Di lunedì 17 agosto 2020) Temperature record Nella Death Valley: Nella giornata di domenica, alle ore 15:41, sono stati registrati +130°F, cioè +54,4°C. Secondo quanto riporta il Los Angeles Times, potrebbe trattarsi della temperatura più alta registrata sulla Terra dal 1913: se la rilevazione effettuata dal National Weather Service risultasse corretta, sarebbe anche tra le prime 3 temperature più alte mai registrate in quest’area della California, ed anche la temperatura più alta mai registrata in zona durante il mese di agosto. Secondo il Guinness World Records, la Death Valley detiene il record per la temperatura più alta ... Leggi su meteoweb.eu

andreabettini : 130°F (54,4°C) nella Valle della Morte: potrebbe essere la temperatura più alta mai rilevata sulla Terra dal 1931 a… - GambaMauro : RT @andreabettini: 130°F (54,4°C) nella Valle della Morte: potrebbe essere la temperatura più alta mai rilevata sulla Terra dal 1931 a oggi… - Simonemercuri0 : RT @andreabettini: 130°F (54,4°C) nella Valle della Morte: potrebbe essere la temperatura più alta mai rilevata sulla Terra dal 1931 a oggi… - AleSiryus : RT @andreabettini: 130°F (54,4°C) nella Valle della Morte: potrebbe essere la temperatura più alta mai rilevata sulla Terra dal 1931 a oggi… - loris_assi : RT @andreabettini: 130°F (54,4°C) nella Valle della Morte: potrebbe essere la temperatura più alta mai rilevata sulla Terra dal 1931 a oggi… -

Ultime Notizie dalla rete : Nella Death Temperatura da record mondiale nella Death Valley, la terza più alta mai registrata sulla Terra Notizie scientifiche.it Nella Death Valley la temperatura più alta sulla Terra da oltre un secolo

Roma, 17 ago. - (Adnkronos/Dpa) - Temperature alle stelle nella Death Valley: nella giornata di domenica, esattamente alle ore 15.41, la colonnina di mercurio ha raggiunto i 130 gradi Fahrenheit; 54,4 ...

Clima: nella Death Valley la temperatura più alta sulla Terra da oltre un secolo

Temperature alle stelle nella Death Valley: nella giornata di domenica, esattamente alle ore 15.41, la colonnina di mercurio ha raggiunto i 130 gradi Fahrenheit; 54,4 gradi Celsius. Probabilmente, la ...

Roma, 17 ago. - (Adnkronos/Dpa) - Temperature alle stelle nella Death Valley: nella giornata di domenica, esattamente alle ore 15.41, la colonnina di mercurio ha raggiunto i 130 gradi Fahrenheit; 54,4 ...Temperature alle stelle nella Death Valley: nella giornata di domenica, esattamente alle ore 15.41, la colonnina di mercurio ha raggiunto i 130 gradi Fahrenheit; 54,4 gradi Celsius. Probabilmente, la ...