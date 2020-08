Microsoft Flight Simulator è un successo e compare già tra i giochi più venduti su Steam (Di lunedì 17 agosto 2020) Microsoft Flight Simulator per PC sarà ufficialmente disponibile da domani, 18 agosto, ma ha già raggiunto un importante obiettivo su Steam. Il gioco di Microsoft e Asobo Studio, infatti, compare già tra i titoli più venduti sulla piattaforma di Valve.E' un risultato abbastanza importante, sia perché il gioco deve ancora uscire, sia perché solitamente Microsoft Flight Simulator viene considerato un titolo piuttosto di nicchia.A questo, aggiungiamo anche il prezzo di 69,99 Euro e il fatto che il gioco sarà disponibile su Game Pass per PC. Si tratta quindi di un risultato impressionante.Leggi altro... Leggi su eurogamer

