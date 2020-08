Meteo Roma del 17-08-2020 ore 19:15 (Di lunedì 17 agosto 2020) Meteo Ben ritrovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord instabilità ancora presente sulle regioni nord-orientali con locali piogge al mattino possibili temporali al pomeriggio con locale interessamento in serata dalla Lombardia stabile più soleggiato altrove al centro tempo stabile al mattino eccetto in Toscana con locali piogge e possibili temporali al pomeriggio su Appennino e Toscana residue piogge in serata solo Abruzzo e Marche al suo della giornata inizierà con un bel tempo su tutte le regioni locali temporali al pomeriggio tuttavia non esclusi tra Puglia Molise campagna in lento esaurimento in serata bel tempo ovunque in nottata temperature in calo su tutte le regioni eccetto al nord-ovest le previsioni del tempo sono a cura del centro Meteo italiano Meteo In ... Leggi su romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Meteo Roma del 17-08-2020 ore 19:15' su @Spreaker #meteo_roma - quartomiglio : Caldo in attenuazione, ma è pronta una nuova fiammata africana - infoitinterno : Meteo a Roma: le previsioni del 17 agosto - quartomiglio : MeteoMar Lazio DOMANI 18 Agosto 2020 - Affaritaliani : Meteo 18 agosto. Torna l'afa infernale: sole, nuvole e massima a 33 gradi -