Massimo Boldi e Cristian De Sica, paura per gli attori sul set (Di lunedì 17 agosto 2020) Questo articolo . Apprensione per Massimo Boldi e Cristian De Sica impegnati sul set del nuovo film, poiché riscontrati due positivi al Coronavirus. Ecco cosa è successo. Grande paura per le sorti degli attori Massimo Boldi e Christian De Sica, poiché si è appresa la notizia di due contagi di covid 19 sul set del loro nuovo film. … Leggi su youmovies

Si fermano le riprese del nuovo cinepanettone di Massimo Boldi e Christian De Sica, per due casi di Coronavirus registrati sul set. Il nuovo film, "Natale su Marte", segna il ritorno sul grande scherm ...