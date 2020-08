Mai più torcida: un calcio a Bolsonaro (Di martedì 18 agosto 2020) La maglia carioca, testimone della grandezza di Pelè, Ronaldo, Romario, Neymar potrebbe presto finire in archivio. Nel Brasile da migliaia di casi quotidiani di Covid-19 e di un governo che consente partite con in campo atleti positivi al virus, prende corpo l’idea di disfarsi della casacca della nazionale verdeoro, il sogno di quasi ogni calciatore in ogni angolo del mondo. E questo perché da un paio di anni la torcida che sostiene Jair Bolsonaro durante eventi pubblici, manifestazioni, ha preso … Continua L'articolo Mai più torcida: un calcio a Bolsonaro proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

rubio_chef : L’Italia non merita questa classe politica che invece di costruire pensa a farsi i dispetti. Chi come te usa l’esca… - Corriere : Death Valley, registrati 54,4 gradi. Potrebbe essere la temperatura più alta mai raggiunta sulla Terra - LiciaRonzulli : La #mascherina non ho mai smesso di portarla dove il distanziamento non era garantito. Da domani dalle 18 alle 6 to… - Francym97 : RT @LoveYou3000__: Qui a pensare a tutte le persone che non hanno visto TW, che non conosceranno mai l’iconicità di Stiles, la brotp più be… - xy0ongi : sperando non tolga mai ** ******* così mi risparmio incazzature Più o meno ??????? -

Ultime Notizie dalla rete : Mai più Ha ruote carenate e corpo vettura futuristico. Ecco l'auto più strana mai realizzata autoblog.it