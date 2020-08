Linus: «Perché avete fatto aprire le discoteche, eravate ubriachi o interessati?» (Di lunedì 17 agosto 2020) In un post sul suo profilio Instagram, anche il conduttore radiofonico e direttore artistico di Radio Deejay Linus si è espresso sulla questione delle discoteche, praticamente dicendo che la decione di aprirle era assurda fin dall’inizio. «E così, da oggi, quando peraltro non conta quasi più niente, le discoteche torneranno a restare chiuse», scrive Linus su Instagram. «Ho dovuto mordermi la lingua in queste settimane per evitare di infilarmi in polemiche di cui proprio faccio volentieri a meno, ma adesso che è stata presa la decisione posso chiedermi…ma quale imbecille di politico, governatore, sindaco o questore poteva pensare che si potessero aprire e non avere assembramenti?!?» LEGGI ANCHE >Salvini sulle discoteche: ... Leggi su giornalettismo

