Linus e le discoteche chiuse: “aprire senza assembramenti? Imbecilli, eravate ubriachi?” (Di lunedì 17 agosto 2020) Linus ha voluto esprimere il suo pensiero dopo la decisione del Governo di chiudere nuovamente le discoteche contro il diffondersi del coronavirus. Il direttore di RadioDeejay non le manda a dire e non usa mezze misure per gridare il suo sdegno dopo la decisione del governo di chiudere nuovamente le discoteche per arginare il contagio da Covid. Linus è ironico e incarna un pò quello che gran parte degli italiani pensano e vorrebbero dire sulla confusione che regna nelle stanze di chi deve gestire l’emergenza coronavirus. “Perché le avete fatte aprire, eravate ubriachi o interessati?”, scrive in un post su Instagram. Dopo l’ufficialità della chiusura in tutta Italia, senza possibilità per le Regioni di ... Leggi su chenews

