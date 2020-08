Internazionali di Tennis Città di Todi, sospetta positività al Covid-19: giocatore in isolamento (Di lunedì 17 agosto 2020) sospetta positività al Covid-19 rilevata agli Internazionali di Tennis Città di Todi lunedì 17 agosto. Il giocatore, facente parte del tabellone di doppio, è stato messo in isolamento come da protocollo e, grazie alle misure di sicurezza attuate da ATP e MEF Tennis Events, non è mai entrato in contatto con le zone protette del circolo. Il Tennista in questione è asintomatico e sarà sottoposto, domani, ad un nuovo test. L’atleta continuerà ad essere monitorato. Gli Internazionali di Tennis Città di Todi proseguono nel pieno rispetto delle misure di sicurezza in campo e fuori. Giocatori, allenatori e addetti ai lavori ... Leggi su sportface

