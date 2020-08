Inter, Zhang carica tutti e poi cena con la squadra: confronto con Conte dopo la EL (Di lunedì 17 agosto 2020) Steven Zhang è arrivato ieri all’ora di pranzo a Dūsseldorf e ha caricato la squadra: con Conte parlerà dopo la Europa League Verso l’ora di pranzo Steven Zhang è arrivato a Düsseldorf nel ritiro dell’Inter in compagnia di Marotta, Ausilio, Antonello e tutta la dirigenza Interista. La Gazzetta dello Sport racconta la giornata del presidente, a cominciare dall’incontro con Antonio Conte. Abbraccio tra i due, qualche parola veloce ma no, nessun discorso approfondito: non c’è stato modo. E soprattutto, non è questo il momento di affrontare il tema relativo al futuro, a tutti i dubbi legati alla permanenza del tecnico sulla panchina nerazzurra. Sono ... Leggi su calcionews24

