"I Bronzi erano cinque, cerchiamo ancora" (Di lunedì 17 agosto 2020) Nuova ipotesi sui due guerrieri ripescati a Riace nel 1972: facevano parte di un gruppo statuario legato al mito dei "Sette a Tebe" Leggi su quotidiano

repubblica : I Bronzi di Riace in origine erano 5 ed erano biondi [aggiornamento delle 16:06] - SkyTG24 : Bronzi di Riace, le nuove ipotesi: erano 5 e non 2 e in origine erano 'biondi' - RaiNews : Nuove ipotesi sull'identità delle statue - PetrelliFlavia : I Bronzi di Riace in origine erano 5 ed erano biondi - mixborghi : RT @RaiNews: Nuove ipotesi sull'identità delle statue -