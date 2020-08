Futuro incerto per Huawei e i suoi utenti: licenza statunitense scaduta (Di lunedì 17 agosto 2020) Futuro incerto per Huawei con la licenza statunitense scaduta il 13 agosto, la società sta monitorando la situazione per decidere come comportarsi.A rischio non solo l’azienda cinese, a fare le spese della guerra commerciale sono anche gli acquirenti presenti, futuri e passati del brand in quanto sono a rischio aggiornamenti di sicurezza e major update.Huawei è l’esempio, unico, di come uno Stato possa influire sul Futuro di una società straniera.Futuro incerto per HuaweiLo scorso anno Donald Trump ha imposto che Huawei finisse nell’elenco delle società con cui gli Stati Uniti non devono in alcun modo intrattenere rapporti commerciali.Un ... Leggi su pantareinews

Futuro incerto per la fontana di piazza Roma: costi elevati per la riparazione Cremonaoggi Gli scenari futuri dell'educazione

L’UNESCO ha appena promosso un’iniziativa mondiale per riaffermare la conoscenza e l’apprendimento come mezzi importanti per determinare il futuro dell’umanità e del pianeta. L’iniziativa chiamata gli ...

Voglia di Super Mario (ma lui ha altri piani)

Mario Draghi torna a parlare e lascia come sempre il segno: il tempo dei sussidi è finito e il debito va ora fatto solo per la crescita, dice parlando a Rimini, ma rivolgendosi a tutto il Vecchio Cont ...

