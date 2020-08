Francesco Cossiga, Mattarella: “Patrimonio democratico da trasmettere ai più giovani” (Di lunedì 17 agosto 2020) Francesco Cossiga è un “patrimonio democratico da trasmettere ai più giovani”: sono le parole con cui il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una nota, si è espresso in relazione alla figura dell’ex Capo dello Stato. Come si ricorda, infatti, il 17 agosto del 2010 si spegneva il presidente Cossiga, una delle figure più importanti della storia politica e istituzionale italiana, tanto da aver appunto fatto dire Mattarella che si tratti, per appunto di un “patrimonio democratico da trasmettere ai più giovani.” Dieci anni dalla scomparsa di Cossiga, le parole di Mattarella “Ricorrono dieci anni dalla scomparsa di ... Leggi su italiasera

