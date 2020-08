Figli a casa, nessun obbligo di mantenimento: devono trovarsi un lavoro (Di lunedì 17 agosto 2020) Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha messo fine all’obbligo da parte dei genitori di mantenere i Figli grandi disoccupati Una recente sentenza della Corte di Cassazione si è espressa contro una madre ed un Figlio che pretendevano il versamento di un assegno da parte dell’ex marito per il ragazzo ultratrenne senza lavoro. “L’assegno … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

