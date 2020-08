FIFA 21 non presenterà il cross-play in nessuna forma al lancio (Di lunedì 17 agosto 2020) Avere la possibilità di giocare con giocatori di piattaforme diverse dalla propria, è un sogno che si è parzialmente realizzato negli ultimi anni. Mentre ci aspettavamo di vedere più giochi cross-play con l'inizio di una nuova generazione di console, sembra che ci siano ancora alcuni disaccordi sulla feature, poiché FIFA 21 non presenterà questa opzione in nessuna forma.Secondo l'ultimo tweet dell'account ufficiale FIFA Direct, FIFA 21 non presenterà il cross-play né il cross-generational-play quando sarà lanciato all'inizio di ottobre. In altre parole, significa che se avete una console di nuova generazione, non sarete in grado di giocare ... Leggi su eurogamer

