Favre: «Sancho bravo, ma se corresse un po’ di più…» – VIDEO (Di lunedì 17 agosto 2020) Lucien Favre, tecnico del Borussia Dortmund, non si sbilancia sul futuro di Jadon Sancho. Le sue parole Lucien Favre, tecnico del Borussia Dortmund, non si sbilancia sul futuro di Jadon Sancho, sempre nel mirino del Manchester United. «Sancho è un giocatore molto importante e l’abbiamo detto. Naturalmente è importante per la squadra. Sancho è molto bravo ma deve ricordarsi che ha ancora tanto da imparare. Deve migliorare il controllo di palla, il passaggio di testa, deve difendere e non smettere di correre dopo 10 minuti». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Mediagol : #VIDEO #BorussiaDortmund, #Favre su #Sancho: “Il suo futuro? Ecco cosa penso…” - Mediagol : #Video Borussia Dortmund, Favre su Sancho: 'Il suo futuro? Ecco cosa penso...' -

Ultime Notizie dalla rete : Favre Sancho Favre: "Sancho bravo, ma se corresse un po' di più..." Yahoo Eurosport IT Favre: «Sancho bravo, ma se corresse un po’ di più…» – VIDEO

Lucien Favre, tecnico del Borussia Dortmund, non si sbilancia sul futuro di Jadon Sancho, sempre nel mirino del Manchester United. «Sancho è un giocatore molto importante e l’abbiamo detto. Naturalmen ...

Favre: "Sancho bravo, ma se corresse un po' di più..."

Il tecnico del Borussia non si sbilancia sul futuro del giovane attaccante inglese ...

Lucien Favre, tecnico del Borussia Dortmund, non si sbilancia sul futuro di Jadon Sancho, sempre nel mirino del Manchester United. «Sancho è un giocatore molto importante e l’abbiamo detto. Naturalmen ...Il tecnico del Borussia non si sbilancia sul futuro del giovane attaccante inglese ...