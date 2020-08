Discoteche chiuse, Mentana critica il governo: “Saranno i giovani a pagare” (Di lunedì 17 agosto 2020) Discoteche chiuse al centro del dibattito politico. Ieri sera il governo ha deciso lo stop ai locali da ballo e ha imposto l’obbligo della mascherina anche nei luoghi affollati all’aperto. La misura attira moltissime critiche sia da parte politica che da tanti cittadini. Nonostante il rischio coronavirus e l’abbassamento dell’età media dei contagi in molti non condividono la scelta dell’esecutivo. Critico anche il giornalista Enrico Mentana. Discoteche chiuse, polemiche aperte Discoteche chiuse e polemiche sempre molto accese. Tanti criticano le nuove misure introdotte dal governo. Fratelli d’Italia e Lega insistono sul fatto che il governo dovrebbe chiudere i ... Leggi su newspad

matteosalvinimi : Paolo Becchi: 'Discoteche chiuse? Prossimo passo ad inizio settembre con il divieto di fare campagna elettorale nel… - Pinucciosono : Chiuse #discoteche il 16 agosto. Prossima mossa evitare il cenone di capodanno il 2 gennaio - Corriere : Coronavirus, il governo ha deciso: discoteche chiuse in tutta Italia. Stretta sulle mascherine - _Stikazzi : RT @taffoofficial: Ora che le #discoteche sono chiuse possiamo sempre organizzarci per conto nostro. Voi pensate alla musica, le casse le m… - Bbietto : RT @marcosalvati: Poiché le discoteche son chiuse qualcuno può consigliarmi qualche buon locale dove farsi accoltellare all'uscita? -

Ultime Notizie dalla rete : Discoteche chiuse Discoteche chiuse, il gestore: «Fermano soltanto noi ma nei bar vedo le folle» Il Messaggero Discoteche chiuse, ma i gestori dei locali non ci stanno: "Provvedimento iniquo e inefficace"

PISA. «Un provvedimento iniquo ed inefficace». Le casse sono state silenziate da un’ordinanza governativa, ma gli amplificatori delle discoteche continuano ad essere alimentati dai decibel emanati dal ...

Linus e le discoteche chiuse: «Ma quando le avete riaperte eravate ubriachi?»

All’indomani del Ferragosto, il Governo ha disposto la chiusura delle discoteche e sale da ballo in tutta Italia. Per lunghe settimane, infatti, le immagini che abbiamo visto hanno documentato situazi ...

PISA. «Un provvedimento iniquo ed inefficace». Le casse sono state silenziate da un’ordinanza governativa, ma gli amplificatori delle discoteche continuano ad essere alimentati dai decibel emanati dal ...All’indomani del Ferragosto, il Governo ha disposto la chiusura delle discoteche e sale da ballo in tutta Italia. Per lunghe settimane, infatti, le immagini che abbiamo visto hanno documentato situazi ...