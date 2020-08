Di Maio e Lamorgese in Tunisia, cooperazione per fermare sbarchi (Di lunedì 17 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – Una rinnovata cooperazione tra l'Unione europea, l'Italia e la Tunisia, uno sforzo comune per contrastare il traffico di esseri umani, aiuti concreti al Paese nordafricano per limitare i flussi migratori irregolari, anche grazie a nuovi investimenti. E' quanto emerso dalla missione a Tunisi del ministro degli Affari Esteri e della cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio, del ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, e dei commissari europei agli Affari Interni, Ylva Johansson, e per l'Allargamento e il Vicinato, Oliver Varhelyi. I rappresentanti italiani ed europei hanno incontrato il presidente della Repubblica tunisina, Kais Saied, il capo del Governo designato e ministro dell'Interno, Hichem Mechichi e la ministra degli Affari Esteri ad interim, Selma Ennaifer.Di fronte a ... Leggi su iltempo

