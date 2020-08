De Laurentiis dà il benvenuto a Friedkin: “Benvenuto nel calcio italiano” (Di lunedì 17 agosto 2020) Ormai manca solo l’ufficialità, poi la Roma passerà definitivamente di mano da James Pallotta a Dan Friedkin. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, attraverso un tweet ha dato il suo benvenuto all’imprenditore americano prossimo patron del club giallorosso. Questo il cinguettio di DeLa: “Caro Friedkin, benvenuto nel calcio italiano. Si sta rafforzando e internazionalizzando, è oramai un forte attrattore di investimenti. Sono certo che, anche tu come noi, voglia dare un importante contributo per trasformare il sistema calcio in Italia portandolo a diventare, sempre di più, un’industria che sia un mix di sport e di intrattenimento”. Dear Friedkin, welcome to Italian Soccer! Il ... Leggi su alfredopedulla

Fracal971 : RT @cortomuso: De Laurentiis che da il benvenuto a Friedkin che ha prodotto Dunkirk quando lui fa i film con Boldi che fa le scoregge che c… - Maxquellorient1 : RT @cortomuso: De Laurentiis che da il benvenuto a Friedkin che ha prodotto Dunkirk quando lui fa i film con Boldi che fa le scoregge che c… - infoitsport : Roma a Friedkin, il benvenuto di De Laurentiis: 'Il calcio italiano si sta internazionalizzando, insieme lo rendere… - infoitsport : De Laurentiis: 'Caro Friedkin, benvenuto nel calcio italiano. Sono certo che contribuirai a trasformarlo' - infoitsport : De Laurentiis accoglie Friedkin: 'Benvenuto, sono certo che anche tu vorrai cambiare il sistema calcio' -