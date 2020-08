Daydreamer anticipazioni: LEYLA si fidanza ufficialmente con OSMAN (Di lunedì 17 agosto 2020) LEYLA Aydin (Oznur Serceler) deciderà di risolvere i suoi “dubbi sentimentali” nel peggiore dei modi nelle prossime puntate italiane di Daydreamer – Le Ali del Sogno.Leggi anche: UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di martedì 18 agosto 2020Delusa per essere stata scaricata all’improvviso da Emre Divit (Birand Tunca), la sorella di Sanem (Demet Ozdemir) si butterà sul macellaio / attore OSMAN Isik (Ali Yagci), ma le sue azioni avranno una svolta alquanto sorprendente… Daydreamer – Le Ali del Sogno, news: LEYLA crede che Emre sia tornato con Aylin Le anticipazioni segnalano che tutto partirà quando Aylin (Sevcan Yasar) ricatterà Emre; in pratica la dark lady minaccerà di rivelare a Can (Can ... Leggi su tvsoap

