Coronavirus | Ryan Reynolds invita i giovani a non partecipare ai party | ' Non uccidete mia madre'

Il presidente del distretto della British Columbia in Canada ha chiesto a Ryan Reynolds di incoraggiare la popolazione più giovane a rinunciare ai party nel tentativo di preservare la propria salute.

