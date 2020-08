Coronavirus, in calo i nuovi contagi (Di lunedì 17 agosto 2020) MILANO (ITALPRESS) – Sono 320 (in calo rispetto ai 479 di ieri) i nuovi positivi al Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, che portano il numero di attualmente positivi a quota 14.867, dei quali 13.999 si trovano isolamento domiciliare. 810 i ricoverati con sintomi, dei quali 58 in terapia intensiva. Quattro i morti nelle ultime 24 ore, per un totale di vittime dall'inizio dell'epidemia che raggiunge quota 35.400. Lo rende noto il ministero della Salute. La Regione con il maggior numero di nuovi contagi è il Lazio con 51, seguita da Veneto con 46, Lombardia con 43 ed Emilia Romagna con 41 nuovi casi. Nessun nuovo contagiato in Molise e Basilicata e solo uno in Valle D'Aosta, Umbria e Trentino. I tamponi effettuati sono stati 30.666, in ... Leggi su iltempo

Sono 51 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore nel Lazio (in calo rispetto ai 68 del 16 agosto) e zero i decessi. La metà di questi casi è di importazione. Sei i casi ...

