Corbo: "ADL non compra se prima non vende, non è parsimonia ma strategia..." (Di lunedì 17 agosto 2020) Antonio Corbo, firma de La Repubblica, ha commentato il momento del Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Vorrei dare un consiglio tifosi, ovviamente di leggere le manovre, i cronisti e le notizie, però è inutile pensare ... Leggi su tuttonapoli

Corbo: 'ADL non ha mai perdonato la fuga di Sarri. Gattuso butti in campo un Primavera' AreaNapoli.it Sportitalia - Incontro Gattuso-ADL, a Capri è arrivato anche Giuntoli: si comincia a discutere

IL GRAFFIO - Corbo: “Sarri e ADL sbagliavano a non amarsi, va rivisto il mercato, basta annunci”

Per tornare in zona Champions, il Napoli ha un solo modo: preferire i numeri alle parole. Sino a sabato sera si è smarrito in un labirinto di frasi vuote. Si è contraddetto Gattuso, confessando “tropp ...

Ultime calcio Napoli - E’ arrivato anche Cristiano Giuntoli, pochissimi minuti fa, a Capri. Il Napoli vuole trovare l’accordo fino al 2023, Gattuso ha dato la massima disponibilità, ma non vorrebbe tr ...Per tornare in zona Champions, il Napoli ha un solo modo: preferire i numeri alle parole. Sino a sabato sera si è smarrito in un labirinto di frasi vuote. Si è contraddetto Gattuso, confessando “tropp ...