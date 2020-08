Calciomercato Crotone – Idee e trattative in corso (Di lunedì 17 agosto 2020) Tante Idee e trattative in corso per il Crotone prima di iniziare con le ufficializzazioni. In entrata i calabresi hanno mirato su Christian D’Urso, centrocampista del Cittadella ed ex capitano della Roma primavera, dove in questa stagione si è messo in mostra con il Cittadella fino alla fase dei playoff. Il progetto della società calabrese sembrerebbe ripartire innanzitutto con la riconferma di alcuni protagonisti della promozione come il difensore Luca Marrone e il centrocampista Ahmad Benali. Il Crotone sta trattando con l’Hellas Verona per confermare il centrale difensivo Luca Marrone, di proprietà dell’Hellas Verona, con un nuovo prestito fino a fine stagione 2020/2021 ma i gialloblu vorrebbero cederlo a titolo definitivo. Diversa la situazione del ... Leggi su giornal

DiMarzio : #Calciomercato | #Crotone, non solo #Esposito dall'#Inter: chiesto #Agoume - NicoSchira : Asse di mercato tra #Reggina e #Atalanta: dopo l’esterno Lorenzo #Peli gli amaranto possono ottenere anche il centr… - tabellamercatob : Quasi in archivio il campionato, incombe il #Calciomercato Trattative/2 Centrocampisti Dragomir (#Perugia) piace al… - FilippoRubu00 : ??Primi contatti tra il #Crotone ed Omar #Elkaddouri ???? Il centrocampista, da tre anni in grecia, potrebbe tornare… - CalcioPillole : #Calciomercato #SerieB, Yevgen #Shakhov può lasciare il Lecce nella prossima finestra di mercato. Sul talento uc… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Crotone Calciomercato | Crotone, prende quota il mercato rossoblu ilRossoBlu.it Lecce, 23 convocati per il ritiro. Ma chi resterà in giallorosso?

Ultima settimana di vacanze per il Lecce che domenica prossima darà il via alla nuova stagione. In rosa attualmente 23 effettivi: la difesa per la B è un lusso, attacco da rifare ex novo. Ultima setti ...

Calciomercato Inter, Marotta è pronto per l’assalto al big da 30 milioni

Il Crotone è al lavoro per costruire la squadra che nella prossima stagione affronterà il campionato di Serie A. Secondo quanto riporta Ilrossoblu.it, ...

Ultima settimana di vacanze per il Lecce che domenica prossima darà il via alla nuova stagione. In rosa attualmente 23 effettivi: la difesa per la B è un lusso, attacco da rifare ex novo. Ultima setti ...Il Crotone è al lavoro per costruire la squadra che nella prossima stagione affronterà il campionato di Serie A. Secondo quanto riporta Ilrossoblu.it, ...