Barcellona, Quique Setien non è più l'allenatore della prima squadra (Di lunedì 17 agosto 2020) Il Barcellona ha comunicato attraverso il proprio sito ufficiale l'esonero di Quique Setien dalla guida tecnica della prima squadra Il Barcellona ha annunciato sul proprio sito ufficiale che Quique Setien non è più l'allenatore dei blaugrana. Ecco il comunicato del club: «Il Consiglio di amministrazione ha convenuto che Quique Setién non è più l'allenatore della prima squadra. Si tratta della prima decisione all'interno di una più ampia ristrutturazione della prima squadra che verrà concordata tra ...

