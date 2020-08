Barcellona: il primo a saltare è l'allenatore Quique Setién (Di lunedì 17 agosto 2020) Il club catalano ha deciso di separarsi dal proprio tecnico dopo la figuraccia rimediata in Champions Leggi su media.tio.ch

vicentep_14 : RT @DiMarzio: #Barcellona, il primo addio è quello di Quique #Setien. Ufficiale l'esonero - nandopagliara : RT @DiMarzio: #Barcellona, il primo addio è quello di Quique #Setien. Ufficiale l'esonero - cheobravo : RT @DiMarzio: #Barcellona, il primo addio è quello di Quique #Setien. Ufficiale l'esonero - FMK89 : RT @FcInterNewsit: FcIN - Retroscena Barella: Setien lo voleva per il nuovo centrocampo del Barcellona. Ma l'Inter non ci sente https://t.c… - siamo_la_Roma : ???? Il #Barcellona esonera #Setien ?? Primo licenziamento in casa blaugrana ???? Rischia il posto anche #Planes… -