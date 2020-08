Antonella Elia perdona Pietro. Ecco dove li hanno pizzicati (Di lunedì 17 agosto 2020) Parola d'ordine: shopping. Magari per dimenticare i problemi di coppia, a mo' di terapia. Adesso c'è aria di reunion tra Pietro Delle Piane e Antonella Elia. Dopo la tempesta che li ha sorpresi nel villaggio delle tentazioni, nel corso del programma di anale5, la coppia viene “pizzicata” a Cortina d'Ampezzo: lì fa tappa la Elia per incontrare Signorini, che l'ha arruolata come opinionista al Grande Fratello vip. Pietro accompagna Antonella a fare shopping tra i negozi della città: sorrisi e sguardi complici. Sembra una favola. Ma resta un mistero quello che è accaduto nel villaggio delle tentazioni tra Pietro e Beatrice, che si sarebbero scambiati un bacio a telecamere spente. Acqua passata. Adesso ... Leggi su iltempo

