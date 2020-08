9 positivi dopo festa a Porto Cervo: “Colpa di chi tiene le discoteche aperte” (Di lunedì 17 agosto 2020) Cinque dei positivi sono già rientrati a Roma, mentre gli altri quattro sono bloccati in Sardegna. Uno di loro tuona su Instagram: “Le istituzioni hanno lasciato tutto aperto per interessi economici”. Continuano a fioccare nuovi casi di positivi al Covid, dopo una vacanza o una serata danzante. Proprio nelle ore in cui viene resa nota … L'articolo 9 positivi dopo festa a Porto Cervo: “Colpa di chi tiene le discoteche aperte” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

HuffPostItalia : 19enni positivi al Covid dopo vacanza a Corfu: 'Solo noi con la mascherina, l'abbiamo tolta' - rtl1025 : ?? Tre ragazzi di #Lodi e sette di #Brescia sono risultati positivi al #Covid dopo una vacanza a Pag, in #Croazia. I… - Corriere : Positivi al Covid dopo la vacanza «Solo noi con la mascherina a Corfù: l’abbiamo tolta» - banzaisolaro : RT @GagliardoneS: Dopo aver distrutto migliaia di bar e ristoranti, ora è il turno delle discoteche. Pur di rimanere incollati a quelle pol… - Stefaniacasp : RT @GagliardoneS: Dopo aver distrutto migliaia di bar e ristoranti, ora è il turno delle discoteche. Pur di rimanere incollati a quelle pol… -