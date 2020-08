The Legend of Zelda Skyward Sword: il titolo è in arrivo su Switch? (Di domenica 16 agosto 2020) The Legend of Zelda: Skyward Sword potrebbe essere in arrivo su Nintendo Switch. Questo è il contenuto dell’ultimo incredibile rumor The Legend of Zelda: Skyward Sword è una specie di pecora nera nello storico brand RPG. Il titolo ha ricevuto molti elogi dalla critica quando è stato lanciato su Wii nel 2011. Eppure, lo stesso gioco è stato spesso contestato per la sua linearità e la natura eccessivamente accessibile per i giocatori. Ecco l’indizio che suggerirebbe l’esistenza di The Legend of Zelda: Skyward Sword per Switch Le stesse critiche hanno portato Nintendo ... Leggi su tuttotek

YanWangji : Ho visto tutti gli episodi di the legend of luo xiaohei ed è veramente carino! Di sicuro guarderò anche il film e l… - CFLfanUK : Lui Passaglia - Leg of the Lions - lvnaticgemini : ancora un episodio di the legend of korra e poi faccio la valigia, giuro - Rodrisen_ : The legend of zelda, Persona e Castlevania - biscottoverde : Pensate essere una di quelle persone che crede che The Legend of Korra sia solo una brutta parodia di The Last Airb… -

Ultime Notizie dalla rete : The Legend The Legend of Zelda Ocarina of Time potrebbe tornare su Switch? Tom's Hardware Italia Zelda Skyward Sword: in arrivo la Remaster su Switch? Amazon UK rilancia il rumor

Dopo aver ammirato su Amazon Australia la cover PS4 di Marvel's Avengers con Spider-Man, sulle pagine della versione britannica del popolare negozio digitale assistiamo alla comparsa di una scheda che ...

The Legend of Zelda Skyward Sword per Nintendo Switch appare su Amazon UK

Secondo dei recenti rumor Nintendo sarebbe al lavoro su delle remastered di alcuni speciali capitoli della serie di Super Mario, ma se stesse sviluppando anche dei porting di determinati giochi di The ...

Dopo aver ammirato su Amazon Australia la cover PS4 di Marvel's Avengers con Spider-Man, sulle pagine della versione britannica del popolare negozio digitale assistiamo alla comparsa di una scheda che ...Secondo dei recenti rumor Nintendo sarebbe al lavoro su delle remastered di alcuni speciali capitoli della serie di Super Mario, ma se stesse sviluppando anche dei porting di determinati giochi di The ...