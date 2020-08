Terremoto in Sicilia, scossa a largo in mare: magnitudo di 2.6 gradi (Di domenica 16 agosto 2020) scossa di Terremoto che spaventa gli abitanti della Sicilia: 2.6 gradi di magnitudo della scala Richter, sisma avvenuto a largo della costa Torna a tremare la terra in Sicilia. Nel primo pomeriggio, intorno alle 14.42, è avvenuto un Terremoto al largo delle coste Siciliane di magnitudo 2.6 gradi della scala Richter. Il sisma è stato registrato dalla Sala Sismica INGV di Roma ad una profondità di 10 km. A sentire maggiormente la scossa sono stati gli abitanti di Messina, a 86 km di distanza dall’epicentro e di Reggio Calabria, distanti 96 km. Attualmente sembrerebbero non risultare feriti o abitazioni disastrate. ... Leggi su bloglive

Scossa di terremoto che spaventa gli abitanti della Sicilia: 2.6 gradi di magnitudo della scala Richter, sisma avvenuto a largo della costa Torna a tremare la terra in Sicilia. Nel primo pomeriggio, i ...

Scossa di terremoto che spaventa gli abitanti della Sicilia: 2.6 gradi di magnitudo della scala Richter, sisma avvenuto a largo della costa Torna a tremare la terra in Sicilia. Nel primo pomeriggio, i ...