Temptation Island, una coppia ritorna insieme: di chi si tratta? (Di domenica 16 agosto 2020) Sono stati tantissimi gli alti e bassi che hanno caratterizzato l’ultima edizione di ‘Temptation Island‘, ma una coppia ha deciso di ritornare insieme: di chi si tratta? Fonte: Instagram @TemptationIsland officialL’ultima edizione di ‘Temptation Island‘ ha avuto diversi alti e bassi, tra litigi e Falò finiti male il reality show ha lasciato i suoi seguaci tutti col fiato sospeso, ma una coppia è ritornata insieme: ecco di chi si tratta. La coppia in questione è quella di Valeria e Civaty. I due protagonisti del reality hanno fatto davvero molto discutere e ... Leggi su chenews

ilgiornale : Colpo di scena a fine estate: Dopo essersi separati durante Temptation Island, ora Valeria e Ciavy una delle coppie… - sirenasong1 : RT @UnoFRAtanti: Dentro la mia lavatrice ci dev'essere il villaggio di temptation island. I calzini entrano in coppia, ed escono single. - Lisa_Salustri : RT @UnoFRAtanti: Dentro la mia lavatrice ci dev'essere il villaggio di temptation island. I calzini entrano in coppia, ed escono single. - trillyebbasta : RT @UnoFRAtanti: Dentro la mia lavatrice ci dev'essere il villaggio di temptation island. I calzini entrano in coppia, ed escono single. - __sayyoulikeme_ : RT @UnoFRAtanti: Dentro la mia lavatrice ci dev'essere il villaggio di temptation island. I calzini entrano in coppia, ed escono single. -