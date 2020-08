Taranto: bimbo di 20 mesi sfugge ai genitori e annega in piscina (Di domenica 16 agosto 2020) Tragedia nel pomeriggio di Ferragosto: un bambino di 20 mesi è annegato in una piscina privata a Palagiano in provincia di Taranto. Il bambino sarebbe sfuggito al controllo dei genitori, cadendo accidentalmente in acqua. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte degli operatori del 118 giunti sul luogo. In corso gli accertamenti dei carabinieri.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

