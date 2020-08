Strappa la collanina dal collo di una donna e la fa cadere rovinosamente a terra: arrestato (Di domenica 16 agosto 2020) Ha Strappato la collana a una donna che passeggiava scaravendandola per terra provocandole diversi traumi. È quanto accaduto la sera di venerdì 14 agosto 2020 in via Porpora. Lo scippatore, un ... Leggi su torinotoday

CorriereRomagna : Riccione. Strappa collanina dal collo a 19enne, arrestato - - alfacollection1 : RT @RadioSavana: Torino, #risorsaINPS tunisino strappa collanina ad anziana 70enne ferendola al collo e tira un pugno in faccia alla nipote… - Buffycord : RT @RadioSavana: Torino, #risorsaINPS tunisino strappa collanina ad anziana 70enne ferendola al collo e tira un pugno in faccia alla nipote… -

Ultime Notizie dalla rete : Strappa collanina Riccione. Strappa collanina dal collo a 19enne, arrestato Corriere Romagna Botte e pietre al capotreno che chiede di mettere la mascherina: tre ragazzi denunciati

LUCCA. L'hanno spintonato e poi gli hanno lanciato anche delle pietre perché aveva chiesto loro di mettere la mascherina sul treno. Nella serata di Ferragosto, intorno alle 19:30, la polizia ha denunc ...

Su «la Lettura» i Paw Patrol: l’unione (dei super cuccioli) fa la forza

Una celebrazione speciale per una scrittrice dalla penna e dalla classe inconfondibili. Il nuovo numero de «la Lettura» rende omaggio alla regina inglese del giallo, Agatha Christie (15 settembre 1890 ...

